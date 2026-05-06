4月30日、横浜市は市内の飲食店で食中毒が発生し、同日付で店を営業禁止処分にしたことを発表した。食中毒が発生したのは、横浜駅すぐの商業ビル本店を構えるハンバーグ店「花より、ハンバーグ。」。市が公表している資料によると、3月15、20日に店を利用した2人の女性客（いずれも20代）が、腹痛、水溶性下痢、血便等の症状を訴えた。2人に共通していたのは店の食事のみで、他に共通の感性経路はなく、「腸管出血性大腸菌O157