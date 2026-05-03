◆米大リーグカージナルスドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）今季ワーストの３連敗中のドジャースは、打線が５回までに４併殺を食らい、攻撃がかみ合わなかった。初回は１死からフリーマンが中前安打で出塁も、スミスが遊ゴロ併殺打。３回は先頭のフリーランドがセーフティーバントを成功させて出塁したが、続く「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が二直併殺。３点