生見愛瑠が、反町隆史主演で28年ぶりに連ドラ復活するカンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(7月20日スタート、毎週月曜22:00〜)に出演する。自身初の教師役でヒロインを務める生見は「“生徒役”を通り越して、まさか“先生役”とは思ってもいませんでした(笑)」と驚きを明かした。生見愛瑠1998年放送の反町隆史主演作から28年ぶりに連続ドラマとして復活する『GTO』。藤沢とおる氏の同名漫画を原作に、元暴走族の教師・鬼塚英吉(