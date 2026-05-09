ちいかわたちと一緒に上映中マナーを学ぼう！ちいかわ初の映画館マナーCMが、5月8日（金）から全国のTOHOシネマズ限定で上映されている。＞＞＞マナーCM場面カットをチェック！（写真6点）イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中