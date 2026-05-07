第一三共ヘルスケアは腰痛などに塗る「ロキソニン」や胃腸薬などを最大で40%値上げすると発表しました。【映像】第一三共ヘルスケア 19品目を最大40%値上げ来月出荷分から値上げとなるのは、塗るタイプの「ロキソニン」、「第一三共胃腸薬プラス」、「ミノン全身保湿ミルク」など19品目で、値上げ率は5%から40%です。かぜ薬の「プレコール持続性カプセル」も価格や容量を見直します。かねてからの物流費や原材料などの価格高