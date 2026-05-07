謎の風邪をひいてしまい、朝目が覚めたら声が本間朋晃選手（カスカス声で知られる人気プロレスラー）だったのですが、身体は超元気です。大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。◆理想の結婚をつかみ取りたい男