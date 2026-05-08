福島県・磐越自動車道で2026年5月6日に起きたマイクロバスの死傷事故をめぐり、バスを手配した蒲原鉄道（新潟県五泉市）は同日夜に会見を開いた。同社の営業担当は、免許証を提示していない人はレンタカーを運転できないとの記者からの指摘に、笑いながら「初めて知りました」と話す場面があり、SNSで批判的な声が寄せられている。「悲惨な事故が起きていますけども、知らなかったでは済まない」複数報道によると、北越高校（新潟