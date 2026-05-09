英地方選を受け、労働党の支持者らと話すスターマー首相＝8日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】7日投票の英国の統一地方選は8日、大勢が判明し、伝統的な二大政党制を担ってきた国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らした。新興の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」が最大の議席を獲得する見通し。左派「緑の党」も躍進した。労働党内でスターマー首相の辞任を求める圧力が強まっている。2024年7月