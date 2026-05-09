相続した実家を売却しようと考えたとき、古い家が残ったままで本当に売れるのだろうかと不安になる人は少なくありません。特に、築年数が古い住宅の場合は、「更地にした方が売れやすいのでは」と考えることもあるでしょう。 本記事では古家付きと更地、それぞれの特徴や注意点を解説します。 古家付きのまま売却されるケースは珍しくない 相続した実家は、古家付きのまま売却されるケースも少なくあ