ハンコックのシンカーを粉砕した【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で3試合ぶりとなる15号を放った。止まらぬアーチ量産に米ファンも「最強打者だ」とリスペクトを惜しまない。最初の打席で魅せた。エース格である右腕ハンコックがカウント1-0から投じた約153.5キロのシンカーを完璧に捉えた。逆方向の左中間スタンド