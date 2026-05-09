ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が10日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが発表された。ソフトバンクは前田悠伍投手が先発する。球団の新人で76年ぶりとなる開幕投手＆初勝利を飾った毛利は、5試合に登板して2勝1敗、防御率3・38。これまで5試合は全ては本拠地ZOZOマリンでの登板だったが、故郷・福岡で初めてのビジターで登板する。左腕は「いつも通り。自分のペースで試合をつくっていけたら。良い緊