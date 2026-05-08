栃木県で小型犬として初めて警察犬に任命されたジャック・ラッセル・テリアがお手柄です。表彰されたのは、雄のジャック・ラッセル・テリアのカノン、8歳です。栃木県警の嘱託警察犬のカノンはことし2月、栃木市内で道に迷い、家族と連絡が取れなくなっていた80代の男性の発見に貢献しました。栃木県警ではこれまで、嘱託警察犬の犬種をドーベルマンなどに制限していましたが、今年から小型犬も対象に。カノンは、県内初の小型警察