スポーツクラブで、まるで自分がルールであるかのように振る舞う“厄介な常連”に遭遇したことはありませんか？今回はそんな厄介者のストレスから抜け出せた女性のエピソードをご紹介しましょう。◆突然の「そこ私の場所なんだけど？」佐藤友理さん（仮名・34歳）は、健康維持のために近所のスポーツクラブへ通い始めました。「最初の頃は快適だったんですが、スタジオレッスンの常連の50代くらいの女性が嫌味っぽくて、スト