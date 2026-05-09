日本マクドナルドが5月15日から販売を開始するハッピーセット「ちいかわ」をめぐり、転売への懸念が相次いでいる。【写真】「可愛い･･･」ハッピーセットで販売される全8種類のちいかわフリマアプリ大手『メルカリ』が出品禁止措置2025年5月に実施された前回のコラボでは、実質わずか4日間で販売終了となる異例の事態が発生し、同社が感謝と謝罪を述べていたのも記憶に新しい。そんな中、フリマアプリ大手の『メルカリ』は8日