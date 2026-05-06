日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！今回は人手不足が目立つ業界。今や就職戦線は空前の売り手市場だが待遇が改善されているとは限らない!?【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part4】＊本特集に出てくる年収やボーナ