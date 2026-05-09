この記事をまとめると ■スマホを手にもっていただけでも「携帯電話使用等」違反の可能性がある ■画面を見ていなかったとしても片手運転で摘発されるケースもある ■たとえ運転支援機能作動中であってもながらスマホはNGだ 片手運転やながら運転の危険性 運転中にスマートフォンを手に持ったり、手に持ったスマホで通話しながら運転したりすると、「携帯電話使用等」の違反で取り締まられます。では、なぜスマホを手に持っていた