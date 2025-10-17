中日・柳裕也投手（３１）の今オフの動向が注目されている。２０２１年に最優秀防御率と最多奪三振の２冠に輝いた右腕は今年８月に国内ＦＡ権を取得。ＦＡ宣言をすれば、中日をはじめ複数球団による争奪戦となるのは必至だ。

今季は右肩のコンディション不良で４月２４日から約２か月半の戦線離脱があり、３勝５敗、防御率３・２９の成績に終わった。だが、来季のＶ奪回が至上命令の巨人は柳がＦＡ権を行使した場合は本格的な調査に入る予定。一方で中日サイドが巨人以上に警戒しているのがＤｅＮＡの動向だ。

三浦監督は今季限りでの退任を発表しており、来季は新体制１年目とあって万全の態勢を整えてくるはず。今季も７月にフォード、藤浪、ビシエドを次々と獲得するなど、優勝のために資金投入を惜しまない球団だけに「あそこ（ＤｅＮＡ）は補強に積極的だから（柳獲得に）動くんじゃないか」とチーム内からは心配する声が上がっている。柳が横浜高校出身であることもＤｅＮＡに対してナーバスになっている要因だ。

中日にとってＤｅＮＡは不俱戴天（ふぐたいてん）の敵。今季が８勝１７敗、２０２４年は９勝１５敗１分け、２３年が８勝１６敗１分け、２２年が６勝１８敗１分け、２１年が１０勝１３敗２分けと５年連続で大きく負け越しているだけに、なおさら天敵のＦＡ戦略が気になっているようだ。

柳は２３、２４年に選手会長を務めるなど中日ナインの信頼は厚い。「残ってもらいたいとみんな思っていますけど、ＦＡはそこまで頑張ってきた選手の権利ですから。でも大野さんや柳さん、いろんな功労者の方がいる中でなかなか優勝できてないので来年、（一緒に）優勝したいです」。ナインの間からはそんな声が上がっているが、果たして柳はどんな決断を下すのか――。