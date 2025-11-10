東浜は今季も4勝をマークしている（C）産経新聞社今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。日本ハムからはユーティリティ内野手の石井一成、DeNAからはベテラン捕手の伊藤光、ソフトバンクからは東浜巨がFA権を行使することを表明。ほかのFA選手においても11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。【動画】野手顔負け！山崎