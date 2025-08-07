井上監督も救援陣の運用に頭を悩ませている（C）産経新聞社中日は8月6日の阪神戦（バンテリン）に2−3と2試合連続で逆転負け。3連敗で借金は10まで膨らみ、5位転落となった。【動画】強さが生む流れ 2025年8月6日 【阪神 vs 中日】 佐藤義則の眼先発、柳裕也は粘り強く投げ、再三のピンチを切り抜け、7回122球1失点の粘投。しかしこの日、2-1と1点差で8回に2番手として登板した藤嶋健人が二死三塁から相手主砲、佐藤輝明に三