【この度は私の軽率で、心ない言動、行動によりファンの皆さま、球団関係者の皆さま、相手の女性の方、そして妻を裏切ってしまったこと、不快な思いをさせてしまったこと、深く反省しお詫び申し上げます】【写真】真っさらな気持ちを示した？中日・柳投手の“お詫び”インスタ投稿10月22日、自身のインスタグラムで謝罪の弁を述べたのは中日ドラゴンズ・柳裕也投手（31）。2016年にドラフト1位で入団して以降、着実にキャリアを