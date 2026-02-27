初回に先制3ランを放った佐藤（背番号7）を迎える侍ジャパンベンチ BASEBALL KING

WBC 侍ジャパンが中日と強化試合の末に5-3で勝利

by ライブドアニュース編集部

  • 侍ジャパンは27日、中日との強化試合で5-3で勝利した
  • 初回に一死から連続四死球で一、二塁の好機を作ると佐藤輝明が豪快な一撃
  • 7回には佐々木泰の左越えソロや山本大斗の左前適時打で5点目が入った
