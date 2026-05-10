「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京２−１東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）サッカー日本代表の森保一監督が視察後に取材に応じ、９日のウルバーハンプトン戦の後半途中に負傷交代した日本代表ＭＦ三笘薫（２８）について言及。「まだ正確な情報としては報告を受けていない」と説明した。三笘は左サイドで走りながらトラップした際、苦痛の表情を浮かべてプレーを中断。右手を挙げ異変を知らせると、ピッチに倒れ込ん