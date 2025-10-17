2025年プロ野球のオフシーズン、巨人がヤンキース傘下3Aスクラントンに所属していた前田健太、FA権を行使するか注目される中日・柳裕也の獲得調査に乗り出すことが報じられ、大きな反響を呼んでいる。優先順位が高い強化ポイントに先発投手巨人がリーグ連覇を逃した大きな要因が、低調な先発陣だった。規定投球回をクリアしたのは11勝をマークした山崎伊織のみ。エースの戸郷翔征は8勝9敗、防御率4.14で2度のファーム降格を味わう