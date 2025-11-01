ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 中日の柳裕也の妻「まずは15時間抱きしめて」 夫の不倫騒動に言及 柳裕也 プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス livedoor 中日の柳裕也の妻「まずは15時間抱きしめて」 夫の不倫騒動に言及 2025年11月1日 17時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中日・柳裕也の妻が自身のSNSを更新し、夫の不倫騒動について謝罪した 「今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しておりますと」綴り 「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」とユーモアを交えて締めていた 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 怖い、助けてください…朝3時、年金18万円の83歳母から悲痛な留守電。朝8時に起床後すぐ実家へ走った52歳息子、目撃した「手遅れな光景」【FPが解説】 2025年10月31日 10時45分 安福容疑者は「おとなしい印象」 高校で同じ部活の悟さん 2025年10月31日 23時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分