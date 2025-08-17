甲子園名門校の歴代ベストナイン〜横浜高編８月５日から始まった第107回全国高等学校野球選手権大会。連日、熱い戦いが繰り広げられているが、この夏の出場校のなかから、これまで甲子園で数々の名勝負を繰り広げ、多くの名プレーヤーを輩出した名門校の「歴代ベストナイン」を、40年以上にわたり現場取材を続ける戸田道男氏に選出してもらった。今春のセンバツを制し、この夏には史上２校目となる２度目の春夏連覇を狙う横浜