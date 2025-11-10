桑田氏退団で加速２年連続のセ・リーグ制覇どころか、２年連続のクライマックスシリーズ敗退という屈辱を味わった巨人が、先発投手を?乱獲?する方針を掲げている。「今年先発投手陣はプロ５年目の山崎伊織（27）の11勝が最多で、残りはすべて10勝以下と振るわなかった。昨年まで３年連続で12勝をマークしたエース・戸郷翔征投手（25）は不調もあって８勝９敗とトータルで勝ち越すことさえできず、ほかの先発陣も目立った活躍ができ