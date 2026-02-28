文字通り一振りで試合の流れを、そして球場の雰囲気を一変させた佐藤(C)産経新聞社虎の大砲の一振りが場内の空気を変えた。2月27日にバンテリンドームで行われた中日との強化試合で、野球日本代表は5-3で完勝。3月6日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕に向けて弾みをつけた。【動画】ホームランウイングを越えて右翼席中段に着弾！佐藤輝明が放った特大弾を見るこの試合から侍ジャパンに本格合流した大谷翔平