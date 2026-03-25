打撃好調の中日。井上監督の采配が見ものだ(C)産経新聞社プロ野球のペナントレースは3月27日に開幕。中日は敵地・マツダスタジアムで広島と対戦予定だ。3年連続最下位から脱出し、いよいよAクラスへの機運が高まる今シーズン。どんな戦いを見せてくれるだろうか。【動画】メジャー通算164発はだてじゃない！サノーの豪快アーチシーンオープン戦は9勝6敗3分けと勝ち越し。6位でフィニッシュしている。特筆すべきは12球団トッ