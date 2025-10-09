この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「無課金はガチャすら引けない」のが現実！国産WEB3の希望『魁 三国志大戦』が終了した当然の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ゲーム情報チャンネルを運営するナカイド氏が、「SEGAのIP「三国志大戦」新作が音速終了…国産WEB3最後の希望はなぜ爆死したのか？1位と考えてみた【魁 三国志大戦】」と題した動画を公開。国産Web3ゲームの希望とされながらも、わずか数ヶ月でサービス終了に至った『魁 三国志大戦』について、その構造的な問題点を厳しく指摘した。



動画でナカイド氏は、同作が「国産Web3二大最後の希望」として巨額の予算を投じられて開発された大型タイトルであったと紹介。しかし、正式リリースからわずか2ヶ月余りでのサービス終了という異例の事態になったと語る。ナカイド氏は、案件として関わる予定だった経緯にも触れ、ランキング1位のプレイヤーにも取材した上で、失敗の原因を多角的に分析した。



失敗の最大の要因として、ナカイド氏は「無課金で一切のガチャを引けない」というゲーム設計を挙げる。本作では、キャラクターの性能を大幅に向上させる「覚醒」というシステムが、有償ガチャでキャラクターを入手した際にのみ適用される仕様だった。これにより、無課金ユーザーは配布される未覚醒の弱いキャラクターしか使えず、課金ユーザーとの間に埋めがたい格差が生まれていたと指摘。ナカイド氏は、これが「課金ゲーなのに札束ゲーでもない」という中途半端な構造を生み出し、ゲームの土台となるべきプレイヤー人口を確保できなかった根本的な原因であると断じた。



さらに、ユーザー間のカード取引を可能にするマーケット機能が、ガチャによる収益を自ら損なう仕組みになっていた点や、スキルの効果に具体的な数値が一切記載されていない「圧倒的な説明不足」など、ライブサービスとして成立させるための「ユーザーが何を考えてどう動くかという想像力が欠如していた」と厳しく批判。これらの複合的な設計上の問題が、期待の新作を早期終了に追い込んだと結論づけている。