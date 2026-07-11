プレイヤー
『プレイヤー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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宣伝費ゼロ・開発2人の日本製ゲームが1カ月で1500万本を売り上げた理由
宣伝費ゼロながら発売1カ月未満で世界1500万本を売り上げたとのこと
プレジデントオンライン
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ノーベル賞受賞のハサビス氏がDeepMind CEOを退き、AGI研究に専念
ハサビス氏はAGI実現が目前と感じ日常業務を引き継ぐ時と判断したという
GIGAZINE（ギガジン）
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中国の「頂き女子」事情 代表的な事件では数億円規模の被害も
翟欣欣事件や胖猫事件など実例が相次ぎ男女対立の先鋭化が進んでいるという
現代ビジネス
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月30日
2026年7月28日
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AIサーバー1台に最大2万8000個、日本2社が握る米粒大の電子部品
AIサーバー1台に最大2万8000個が必要で、先端品は村田製作所と太陽誘電
プレジデントオンライン
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香川真司が古巣ドルトムントとの対戦に感慨、「一生心に残る」と語る
香川は「ドルトムントでの日々は一生心に残る」と古巣への思いを語った
FOOTBALL ZONE
2026年7月27日
2026年7月24日
2026年7月20日
2026年7月19日
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テニスプレイヤーの園田彩乃がAV作品のパッケージの構図酷似騒動の続報報告
FANZAのアダルト作品パッケージに写真が無断加工使用されたと訴えており
オリコンニュース
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村上春樹3年ぶり長編に登場するカザルス盤、夏帆が聴いたのはどちらか
デイリー新潮