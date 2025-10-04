【前後編の後編/前編からの続き】

近年、整形を公表するインフルエンサーやYouTuberが激増し、SNSでは数万のフォロワーを持つ「整形垢」（美容整形にまつわる情報を発信するアカウント）も珍しくない。また、美容整形をテーマにした漫画『女の人生に整形って必要ですか？〜美容整形の裏側がカオスだった話〜』（新潮社）もSNSで大きな話題になるなど、整形は身近かつ、多くの人々の関心を引くテーマとなっている。今回は、整形をウリにブレイクした元祖ともいえるヴァニラさんにインタビュー。総額3億円以上かけて全身の整形を行ってきた理由とは……。

【写真を見る】「3度の手術でMカップに」 人間離れたしたスタイルのヴァニラ

前編【総額は3億5000万円！ 整形美女・ヴァニラが明かす“トラウマ級”の凄絶手術 「頭皮をめくって人工の骨をおでこに…」 脂肪を溶かす注射は「月に200万円かかる」】では、ヴァニラさんが経験した「凄絶手術」や、整形によって心身にどのような影響があったのかなどについて語っていただいた。

ヴァニラさん

―――ヴァニラさんは長年にわたって整形をされていますが、その時々の「はやり顔」は気にされますか？

私の場合「フランス人形になりたい」という目標があるので、あまりはやりを気にすることはないですね。人形っぽく見えるように、より幼い顔にしていければなと思ってカスタムしています。

ただ、以前は「はやっているから」という理由もあって、鼻筋を長くするギャルっぽい鼻にしていたのですが、理想に近づけるためにアップノーズ（鼻先が上を向いている形）に変えました。

「完成度はまだ5％」

―――現在のヴァニラさんは「フランス人形になりたい」という目標でいうと、どれくらい達成したイメージでしょうか？

うーん、自分の中ではまだ5％くらいの完成度です。でももう施術できる箇所が少なくて、病院の先生から「卒業証書を渡します」と言われましたね(笑)。ただ、こっちも本気なので、良くできる可能性があるならこれからも整形は続けていきたいと思っています。

特にやりたいのは「骨切り」という、骨を切って輪郭を変える手術です。ずっとやりたいと思っているのですが、ダウンタイム（手術後の回復期間）が半年ほどかかりますし、死亡例もある手術なので慎重に病院を選んでいるところです。やった方が理想に近づくのは分かっているのですが、なかなか踏ん切りがつかなくて……。

脂肪吸引はひざ下以外全身やっていますが、「もっとカリカリに細くなりたい」と思っています。ただ、以前薬で痩せようとしたときは副作用がツラ過ぎたので、やめました。うつっぽくなるものもあれば、「電車で突然歌いだす」など異常な行動を取ってしまうものもあったので、怖いなと。いまは運動や筋トレなど、なるべく健康的な方法で痩せられたらと思っています。

「絶対に整形がはやると思っていた」

―――整形に依存しているという感覚はありますか？

もちろんこれだけ整形を繰り返しているので、依存していない、と言えばうそになるかもしれません。ただ、本当に依存症の人って「これ以上良くならない」って分かっているのに、整形がやめられない人なんじゃないかって思います。私の場合は「プラスになる」という確信があってやっているので、整形自体に依存しているという意識はないですね。

―――整形を公表するタレントやインフルエンサーの方も多く、最近は整形に対する風潮が変わってきたと感じます。

日本はもともと整形に対して保守的でしたけど、私は絶対に今のような状況になると思っていました。メディアに出始めた頃から、私が「整形タレント」のような形で露出することで整形に対する見方が変わっていくのでは、偏見を減らすことができるのでは、という思いもありました。もちろん当時はアンチもすごくいましたし、今でも少しはいると思いますが、「もうこれだけ整形が一般的になっているのに、何を怒っているんだろう」と思いますね。

デイリー新潮編集部