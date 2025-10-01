栗が並ぶ季節になりました。生栗は渋皮のほろ苦さや香ばしい香りに、やさしい甘みが重なって、秋らしい滋味深い味わい。定番の栗ご飯はもちろん、お肉と煮込んだり、フリットにして生ハムと合わせたりと、様々なスタイルで秋料理を楽しませてくれます。今回は「栗と鶏肉のチーズリゾット」をご紹介します。素材の旨みを吸ったご飯に栗を加え、チーズでまろやかにまとめた一皿は白ワインと好相性。チーズはコンテを選びましたが、市