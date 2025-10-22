食楽web 連日多くのお客さんで賑わうJR品川駅構内のエキナカ施設・エキュート品川で、スイーツファン注目のイベント「秋の果実とおいもフェア」が、2025年11月9日（日）までの期間限定で開催されています。 期間中は、秋の味覚の代表格・さつまいもや、同じく秋に旬を迎えるリンゴなどのフルーツをふんだんに用いた、極上の新作＆期間限定スイーツが目白押し！ 今回は数あるメニューの中か