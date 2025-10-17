ルイ·ヴィトンが新たに放つ香り「ファンタスマゴリー」が、2025年10月16日より一部ストアと公式サイトで発売スタート。伝統と革新を紡ぎ、繊細なバニラを軸に、ジンジャーやアーモンドのアクセントを効かせた唯一無二の香り。彫刻的なボトルと華やかな香りの融合により、日常を華やかに彩るアロマ体験がここに。香り好きを魅了する新たな名作の登場です。 芸術と香りが交差する新作像 「ファンタ