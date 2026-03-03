「シャネル（CHANEL）」の最高峰エイジングケアライン「サブリマージュ」から、新作のエモリエント クリーム「サブリマージュ ル ボーム N」（50g 7万2600円、リフィル 6万4570円）が登場する。4月3日に発売する。【画像をもっと見る】サブリマージュは、1995年にシャネルが117種以上ものヴァニラの中から見出した植物、ヴァニラ プラニフォリアの恵みを凝縮したシャネル最高峰のスキンケアライン。既存アイテムでは、なめらか