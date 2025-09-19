¥Ú¥Ëー¡¦¥ï¥¤¥º¤Î¶²ÉÝºÆ¤Ó¡¡¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡10·î27Æü¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî±Ç²è¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡¡¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥êー¥×¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¡ØIT¡Ù¤ò´ð¤Ë¡¢±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù2Éôºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡õ¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬À½ºî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡£±Ç²è1ºîÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÈÁ°Æüëý¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥ºÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡±Ç²è2Éôºî¤ËÂ³¤¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤¬¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥ºÌò¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ØZola ¥¾¥é¡Ù¤Î¥Æ¥¤¥éー¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢¡Ø¥ªー¥ô¥¡ー¥íー¥É¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ç¥Ý¤¬¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥êー¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆüËÜÈÇ¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªU-NEXT¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤È·Ò¤¬¤ë±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤È¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
