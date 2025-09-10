Photo: 田中宏和

ひとつ持っておくと、きっと役に立つと思います。

毎日の通勤、休日の外出に兼用できるバッグを探しているのに、A4ファイルが入らなかったり、小物が散らかってしまったり、重くて肩が疲れてしまう…。そんな不満をまとめて軽減してくれるシンプルなバッグは、なかなか見つからないのが現実です。

そんな課題を解決するために開発されたのが、machi-yaに登場している「フラップ式軽量帆布ショルダーバッグ」。帆布バッグ専門店が18年の経験を活かして作り上げたアイテムです。

試用してみましたので、さっそくレビューしていきます。

見た目以上の収納力

このバッグの魅力は、コンパクトな見た目なのに、しっかりした収納力を持っているところにあります。

その秘密は、しっかり確保された幅広のマチ。

A4ファイルはもちろん、ノートパソコンやカメラ、ランチボックスに500mlペットボトルまで、スムーズに収納できる設計となっています。

A4サイズより少し余裕をもたせたサイズ感なので、ファイルやバインダーなども問題なく収まり、モバイルワークも問題なくこなすことができます。

シンプルなデザインと優れた使い勝手

ビジネスシーンでは少し抜け感を与えつつ、シンプルで清潔感のある仕上がりとなっているルックスは、どんなスタイルにも合わせやすいもの。

フラップ（被せ）の採用は、直接中身にアクセスできない構造となっており、防水仕様ではないものの、多少の雨なら中身を守り、スリ対策としても効果的なもの。

内装には5つのポケットを配置。モバイルバッテリーやイヤホン、財布などを放り込んでおける3つのポケットに加え、2つのジッパー付きポケットも装備。

カギやカード類などの小物を分別して収納できます。

また、背面側にもファスナー付きポケットが設けられており、常に体に密着しているセキュリティポケットとして活用することができます。

長く愛用できる品質と安心の保証制度

本来なら重量感がある帆布生地ですが、「フラップ式軽量帆布ショルダーバッグ」に使われているのは、その名のとおり軽量で柔らかく、それでいて十分な強度を持つタイプ。

決して素材感を失ってはいないものの、日常使いがより快適になっています。

またユニークなのは、非縫付製法を採用している内生地。引っ張り出して、完全に裏返すことができるので、底に溜まりがちなホコリやゴミを簡単に取り除くことができ、とても衛生的になっています。

洗濯は推奨されていませんが、外装生地に汚れが付いてしまったときは、硬く絞ったタオルで拭いた後、風通しの良い日陰で乾燥させることでお手入れが可能となっています。

また、商品到着から90日以内なら、使用済み（※）でも無償で交換保証してもらえるのは、交換保証制度も設けられています。（※通常仕様の範囲内に限ります）

シーンを選ばないチャコール、コーヒー、グレーのシックな3色展開となっている「フラップ式軽量帆布ショルダーバッグ」。お得なリターンには限りがありますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

A4サイズながら小物もスッキリ5ポケット付！フラップ式・軽量帆布ショルダーバッグ 8,228円 （超早割 約15％オフ）

>> A4サイズながら小物もスッキリ5ポケット付！フラップ式・軽量帆布ショルダーバッグ

Source: machi-ya