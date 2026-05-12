早川友基、鈴木優磨ら鹿島勢が多くの投票を集めた。Jリーグは5月12日、6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」のファン・サポーター投票最終結果を発表した。総得票数は12,745,319票に達し、全60クラブから94名の選手が選出された。J1の最多得票は、昨季の最優秀選手賞に輝いた鹿島アントラーズのGK早川友基が21万7016票で獲得。J2・J3ではモンテディオ山形のMF土居聖真が5万19