カズは5年半ぶりにJリーグ公式戦に2戦連続出場J3福島が、歴史的な勝利をあげた。福島は10日、百年構想リーグでJ2の磐田と対戦。前半1-1で折り返しながら後半に持ち前の細かいパス回しから3ゴールし、4-2で快勝した。2014年のJリーグ入り以来、J1優勝経験のあるチームに勝ったのは初。後半43分から出場したFWカズ（三浦知良、59）も「大きな1勝」と喜んだ。ピンクの第3ユニフォームに身を包んだ福島が、伝統のサックスブルーを