·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Â¿ËàÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ç65ºÐ¤ÎÃËÀ¤È68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»ëÄ£Â¿ËàÃæ±û½ð¤ÇÃËÀ2¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ°ú¤ÅÏ¤¹¡¡·Ù»ëÄ£¤¬°äÂ²¤Ë¼Õºá
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¿ËàÃæ±û·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Çº£Ç¯5·î5Æü¤È11Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì65ºÐ¤ÎÃËÀ¤È68ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éDNA·¿¤Î´ÕÄê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿È¸µ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢´ÕÄê·ë²Ì¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¿È¸µ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò7·î²¼½Ü¤ËÁòµ·¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹ºÝ¡¢¸í¤Ã¤Æ68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
8·î²¼½Ü¤Ë68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ°äÂ²¤Ë°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢°ÂÃÖ¼¼¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºÝ¤Ë°ÂÃÖ¼¼¤Î¥É¥¢¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤Ë¤Ï»áÌ¾¤Ê¤É¤¬µÆþ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÁòµ·¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹ºÝ¡¢½ð°÷¤¬°ÂÃÖ¼¼¤Î¥É¥¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¤À¤±¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°äÂÎ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÙÉôÊä°Ê¾å¤Î³¬µé¤Î¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Ï65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë²ÐÁò¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Î°ºÀîÍÀ·º»öÁíÌ³²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¤´°äÂÎ¤Î¼è¤ê°ã¤¨»ö°Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤´°äÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤³¤Î¼ï»ö°Æ¤ÎÀäÌµ¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡¢¤´°äÂÎ¤Î¿ÍÄê³ÎÇ§Á¼ÃÖ¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£