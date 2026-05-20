たまごっちの公式サイトが20日更新され、Tamagotchi Paradiseで不具合を確認したとして謝罪した。【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類サイトでは「Tamagotchi Paradiseにおいて、30さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には『大往生』の特別な演出、『ほしをみる』画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合、一度だけ助けてくれる演出が発生します」と説明した