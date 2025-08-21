◇ア・リーグ オリオールズ4−3レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズ・菅野は最速94・6マイル（約152キロ）の直球を軸に、5回5安打1失点と力投した。3回2死二、三塁で3度プレートを外し、日米通算300登板目で初のボークを経験した。23年導入の「けん制球は2度まで」の新制限に抵触し「すこーんと忘れていた。ベンチに帰ってから分かった」と唯一の失点につながり苦笑したが、無四球にまとめ「直球の割合を増やした。良い時の直球に近い」と満足げだった。

「意識してないっていったらうそになる」と語った吉田との日本人対決は2打数2三振に封じた。初回は直球で押した後、スプリットで空振り三振。4回は最後はスイーパーでバットに空を切らせ「（1、2球目に）カーブとスプリットがすっぽ抜けたが、持ち直せた。ああいう勝負ができてくると幅も広がる」とうなずいた。

自身に白星は付かなかったが、登板した試合でチームは5連勝。「あいつが投げれば試合に勝てるとなれば、それ以上うれしいことはない」と実感を込めた。 （杉浦大介通信員）