◆米大リーグレッドソックス１―３アストロズ＝延長１０回＝（３日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３日（日本時間４日）、４試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタート。１―１で迎えた８回先頭で代打出場し、左前打を放って代走を出されて交代。１打数１安打で打率は２割８分となった。「代打・吉田」がコールされるとフェンウェイパークに歓声がわいた。１―１で迎