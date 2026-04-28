レッドソックスの４月は、早くも危機の色を濃くしている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は２７日（現地時間）、ＭＬＢの最新順位表をもとに、ボストン・レッドソックスがいかに窮地に立たされているかを伝えた。球団は２５日（同２６日）にアレックス・コーラ前監督（５０）と複数コーチを解任。翌２６日（同２７日）の敵地オリオールズ戦には５―３で勝ち、チャド・トレーシー暫定監督（５