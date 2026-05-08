ピアジンスキー氏がタイガースのバルデスを非難タイガースのフランバー・バルデス投手が起こした故意死球問題について、元メジャーリーガーが辛辣な言葉で非難している。5日（日本時間6日）に行われた本拠地でのレッドソックス戦で退場処分となった騒動について、メジャー7球団を渡り歩いたAJ・ピアジンスキー氏が「“100万％”故意だった」と断言し、身勝手な振る舞いを厳しく断罪した。バルデスは同日の試合で4回にウィルソ