◆米大リーグレッドソックスーアストロズ（２日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２日（日本時間３日）、本拠地・アストロズ戦で３―６で３点を追う７回２死一、二塁のチャンスに代打の代打で出場し、４球連続ボールで四球を選んで出塁した。今季は外野の戦力が充実していることから、チームの３３試合目で、２０試合目のベンチスタートとなった吉田。代打の出場は４月