23歳のティブス3世に高まる期待米大リーグ、ドジャースのマイナーに所属する23歳の逸材が強烈なアピールを続けている。今季3Aデビューしたジェームズ・ティブス3世外野手は開幕から27試合で、11本塁打、OPS1.107と圧倒的な成績を記録中。驚異の打棒を見せつける有望株に、ネット上ではメジャー昇格を待ちわびる声が噴出した。ティブス3世は、現地26日に行われたマリナーズ傘下3Aタコマとの一戦に「4番・一塁」で先発。チームは