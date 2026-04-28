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松坂大輔氏が日米の環境の違いを語る 食事のタイミングにも言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アストロズ今井達也が、移動や食事のタイミングなどに苦労しているという
  • 大リーグと違い、登板の2日後は休日で試合開始前には球場を後にする日も
  • 自身の投げる予定のない遠征ではチームに同行せず本拠地に残留する日もある
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