ナシゴレンってどんな料理？【画像を見る】ナシゴレンのルーツは中国？インドネシア国民食の歴史と本場の多様な種類最近はコンビニやファミリーレストランのメニューにも登場するなど、日本でも身近な存在になりつつあるエスニック料理。その中でも特に人気が高いのが、インドネシアやマレーシアを代表する米料理「ナシゴレン」です。そこで、ナシゴレンの基本情報から、その特徴的な味付け、多様な種類、そしてご家庭で簡単に作れ