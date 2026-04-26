本塁打を量産しているホワイトソックス・村上宗隆 photo by Kyodo News前編：村上宗隆が前評判を覆した理由シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が好調だ。本塁打はすでに２ケタを超え、高い長打率を残しており、昨冬のFA市場で受けた低評価を覆している。村上はなぜ活躍できているのか。現地取材を通して、その理由を探ってみる。【現在の状態ならシュワバー級の評価】４月22日、ホワイトソックスの試合前。村上宗隆に１対１でイ